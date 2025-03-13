İskele Belediyesi 14. Kültür & Sanat Günleri çerçevesinde dün aşk temalı şiir ve şarkı gecesi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliği Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı, Tiyatro Ofisi Genel Sanat Yönetmeni Metin Güler sahneye taşırken, Grup Detay ve Sami Yakar yönetmenliğindeki İskele Belediye Tiyatrosu da eşlik etti.

Gecede İskele Belediye Tiyatrosu ekibinden Mehmet Külçer, Bilen Kılıç, Murat Sirhan, Bilal Dericioğlu, Muhterem Hocaoğulları, Mehmet Burkay Uzun, Sinem Kaşifoğlu şiir okurken, şarkılarda ise Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Tiyatro Ofisi Genel Sanat Yönetmeni Metin Güler, Yeliz Mihriban Reishan ile Akile Cansever sahneye çıktı.

-Yazarlar İskele’de, gençlerle buluştu

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla yazarlar; Mehmet Gündoğan, Levent Dirençay, Aysan Özcezarlı ve Fulya Adalıer, dün İskele AKM’de gençlerle buluştu. Yaklaşık bir saat süren buluşmanın sonunda yazarlar, kitaplarını gençler için imzaladı. İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa da buluşma sonrası yazarlara teşekkür plaketi taktim etti.