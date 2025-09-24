İskele’de sarhoş olup kavga eden 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde İskele’de, Makenzi sahil yürüyüş yolunda E.P.(E-34) ve Ü.C.(E-34), S.K.(E-31) ile M.J.J.’yle (E-33) kavga etti.

E.P.’nin 124, Ü.C.’nin 149, S.K.’nin 46 ve M.J.J.’nin 104 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen açıklamada, kavga ederek çevreye rahatsızlık veren şahısların tutuklandığı açıklandı.

Öte yandan dün ülke genelindeki denetimlerde ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.