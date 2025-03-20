İskele’de 23 Mart Pazar düzenlenecek duatlon yarışından dolayı bazı yol kavşakları geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Polisten verilen bilgiye göre 23 Mart Pazar, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu İskele bölgesinde duatlon (koşu-bisiklet-koşu yarışı) düzenleyecek. Yarış, 07.00-12.00 saatleri arasında yer alacak.

Bisiklet bölümü, İskele-Karpaz ana yolunun Ötüken çemberi ile The Arkın İskele Hotel çemberi arasında kalan yol güzergâhında yer alacak. Güzergâh üzerinde, bisikletli sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergâhtaki tüm kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.



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