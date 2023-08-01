2 İRANLI İŞCİ GAZDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
Ergün Yahat
İskele ilçesinde bir sitenin içerisinde İranlı oldukları öğrenilen iki işçi iddalara göre gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Detaylar az sonra.
2 İRANLI İŞCİ GAZDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
Ergün Yahat
İskele ilçesinde bir sitenin içerisinde İranlı oldukları öğrenilen iki işçi iddalara göre gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Detaylar az sonra.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P