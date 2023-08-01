2 İRANLI İŞCİ GAZDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Ergün Yahat

İskele ilçesinde bir sitenin içerisinde İranlı oldukları öğrenilen iki işçi iddalara göre gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Detaylar az sonra.