2 İRANLI İŞCİ GAZDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Ergün Yahat

Twitter Genel Merkezindeki Dev, Parlak "X" Logosu, Şikayetler Üzerine Kaldırıldı Twitter Genel Merkezindeki Dev, Parlak "X" Logosu, Şikayetler Üzerine Kaldırıldı

İskele ilçesinde bir sitenin içerisinde İranlı oldukları öğrenilen iki işçi iddalara göre gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Detaylar az sonra.