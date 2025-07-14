13.07.2025 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, İskele’de Dr. Sitesi Alt Geçidi önünde, Selçuk DUYAR (E-35) 216 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LN 891 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru geri geri seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu alt geçit girişinin yanında bulunan beton büze çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü Selçuk DUYAR, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
13.07.2025 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Lapta’da Şehit Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Rabia Goncagül AKCORA (K-25) yönetimindeki PV 414 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan köprü duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Rabia Goncagül AKÇORA, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.