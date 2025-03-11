İskele Belediyesi Kültür & Sanat Günleri kapsamında, "Teşgilat Minayalar Zamanı" isimli film gösterildi.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, film gösterimi dün İskele Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen, yapımı Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneğince üstlenilen filmin, hikaye ve senaryosunu Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Erşen Ummanel yazdı. Filmin gösteriminin ardından İskele Belediyesi Kültür & Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, Ummanel’e teşekkür plaketi taktim etti.

Öte yandan Kültür & Sanat Günleri kapsamında oyun ve öykü yazarı Hakan Yozcu İskele AKM’de gençlerle buluştu. Etkinlikte Kıbrıs tarihi, Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Kıbrıs Manileri dahil olmak üzere pek çok konuda söyleşi yapıldı. Yozcu, İskele AKM’deki söyleşisinin ardından kitap imza etkinliğine katıldı.