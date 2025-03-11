Tatar: “Cenevre’de iki devletli çözüm siyasetini anlatacağım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Acapulco Otel’de düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mübarek ramazan ayında bir araya gelmenin, iftar sofrasını paylaşmanın, birlik ve beraberliği sürdürebilmenin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türkü’nün İslam dünyasının bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye, vatan, millet ve bayrak sevgisi bizi birbirimize bağlıyor. Devleti güçlendirmek ve Türk milletine yakışır hayırlı evlatlar yetiştirmek için Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mücadele veriliyor.” dedi.

İftar yemeğine yapılan davetten dolayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, YDP’nin verdiği destekle Cumhurbaşkanı seçildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı görevine geldikten sonra iki devletli çözüm siyasetini gündeme getirdiğini, Türkiye ile ilişkileri en üst noktaya taşıdığını ve geliştirdiğini anlatan Tatar, Türkiye’nin birçok yerinde toplantılara ve etkinliklere katıldığını, Türkiye ile bağların güçlenmesini sağladığını kaydetti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu dile getiren Tatar, dünyayı etkileyen pandemi, krizler ve 6 Şubat depremine rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ülkede ekonomik gelişmeler yaşandığını ve refahın arttığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü’nün yeni siyasetine destek verdiğine işaret eden Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’ta 2 ayrı devletten, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargoların kaldırılmasından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasından bahsettiğine dikkat çekti

-“4 buçuk yıl içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin görünürlüğü arttı”

Cumhurbaşkanı Tatar, 4 buçuk yıl içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin görünürlüğünün arttığını, uluslararası camianın Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, halk ve demokrasi olduğunu daha çok gördüğünü kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli siyasetin gereği olarak yaşaması ve yaşatılması gerektiğini ifade eden Tatar, yeni milli siyasetin kurumsallaştığını ve federasyon defterinin kapandığını, Cenevre’de 17-18 Mart’ta gerçekleştirilecek gayriresmi toplantıda ifade edeceğini vurguladı.

Federasyon temelinde çözümün tehlikelerinden bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin bulunmadığı Avrupa Birliği’nde, ‘sıfır asker ve sıfır garanti’ ile Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasındaki bağların kopartılacağını ve Kıbrıs Türkü’nün yalnızlaştırılarak asimile edileceğini söyledi.

Kıbrıs’ta yaratılan barış, huzur ve güven ortamı için iki devletli çözüm siyasetini daha önce gerçekleştirdiği toplantılarda muhataplarına ve BM Genel Sekreteri'ne anlattığına işaret eden Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmi toplantıda tekrar anlatacağına dikkat çekti.

Dünyada yaşanan çatışmalarda insanların zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise halkın, barış ve huzur içinde yaşayarak, dini görevlerini yerine getirebildiğini ve dünya nimetlerinden yararlandığını ifade etti.

Gelecek kuşaklara müreffeh yarınlar bırakmak için devlet ve ana vatan Türkiye sevgisinin yanı sıra birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, milli ve manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydetti.