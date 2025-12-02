İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan iki Kıbrıslı Rum sanık A.K (E-60) ve A.K (K-60), dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “Mülke tecavüz” ve “Genel rahatsızlık” suçlamalarına ilişkin davayı geri çekmiş ve sanıklar bu suçlamalardan serbest kalmıştı.

"Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı ihlal” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla yargılanan iki sanığın davası ise dün de devam etti.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla yargılanan sanıklar, Lefkoşa Askeri Mahkeme'de beraat etmişti.