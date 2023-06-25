Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde İskele ilçesinde kurulan 74 sandıkta oy sayımı tamamlandı.

20 bin 984 kayıtlı seçmenden 6 bin 049 seçmenin oy kullandığı İskele’de 5 bin 769 oy geçerli, 280’i geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 28.83 oldu.

Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

Ali Başman (UBP) yüzde 48.91

Sami Özuslu (CTP) yüzde 29.80

Serhan Aktunç (DP) yüzde 9.41

Figen Yaman Lesinger (YDP) yüzde 7.13

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız) yüzde 0.92

Tacan Reynar (TDP) yüzde 0.92

Çetin Sadeli (Bağımsız) yüzde 0.76

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu) yüzde 0.42

Talip Sancar (Bağımsız) yüzde 1.11

Mert Taşkın (Bağımsız) yüzde 0.02

Meriç Erülkü,(Bağımsız) yüzde 0.33

Alper Özsakınç (Bağımsız) yüzde 0.19

Nazım Özsever (Bağımsız) yüzde 0.09