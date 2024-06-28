Geleneksel İskele Festivali, bugün başlıyor. 10 gün sürecek Festival, 7 Temmuz’da sona erecek.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Larnaka Deniz Panayırı olarak başlayan ve 1974 sonrası İskele’ye taşınan Festival, beş yıl aradan sonra yeniden yapılacak.

İskele Ecevit Meydanı’nda yer alacak Festival’de; halk dansları, Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, İskele Rallisi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışması, Tenis Turnuvası, Minikler Halı Saha Turnuvası, Sporting Yarışması, Satranç Turnuvası, Darts Yarışması, İskele Okçuluk Yarışması, Yağlı Direk Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması, Tavla Turnuvası, Olta ile Balık Avlama Yarışması, Kıbrıs Mutfağından Lezzetler Yarışması, Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi, Basketbol Şöleni ve Çocuk Şenliği yapılacak.

-Açılış konseri Edip Akbayram’dan

İskele Festivali’nin açılış konserini, bu gece Edip Akbayram verecek. Tüm konserlerin ücretsiz olacağı Festival’de, yarın Grup Otantik, 3 Temmuz Çarşamba Mert Demir, 4 Temmuz Perşembe Yahya ve İbrahim Kurşiniler, 5 Temmuz Cuma Selçuk Balcı ve 7 Temmuz Pazar Simge Sağın da sahne alacak.