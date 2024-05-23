Macaristan’da düzenlenen W.A.F UNIVERSE Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası’nda KKTC’yi başarıyla temsil ederek, iki dalda dünya şampiyonu olan Salahi Avcı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek kendisine gösterilen destekten dolayı teşekkür etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Sadıkoğlu, belediye olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ifade etti, “bölgemiz bir gencinin dünya şampiyonu olmasından ötürü büyük bir gurur yaşadık” diye konuştu.

Sadıkoğlu, İskele’nin son dönemde özellikle spor alanında başarıdan başarıya koştuğunu hatırlattı, Avcı ile bu başarının taçlandığını ifade etti.

Avcı’nın dünya şampiyonu olarak Kıbrıs Türk halkına büyük bir gurur yaşattığını da sözlerine ekleyen Sadıkoğlu, kendisini tebrik etti.

Salahi Avcı da, KKTC bayrağını Macaristan’da dalgalandırmaktan kendisinin de büyük gurur ve onur duyduğunu söyledi.