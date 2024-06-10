"AP seçimlerinde Kıbrıs Türklerinin kendi parlamenterlerini ayrı olarak seçmeleri için girişimde bulunulmadı”

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) parlamenter seçimleri için Kıbrıs Türklerinin kendi parlamenterlerini ayrı olarak seçmeleri için “hiçbir girişimde” bulunmadığını belirtti ve bunun “haksız” ve “adaletsiz” bir politika olarak nitelendirdi.

“AB’nin Kıbrıs Rumlarını tek taraflı olarak birliğe alarak Kıbrıs’ta çözümsüzlüğü mühürlediğini” savunan Işık, AB’yi Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan haklarını teslim etmeye çağırdı.

Hasan Y. Işık, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile daima ‘tam dayanışma’ içinde olan ve ‘Kıbrıs'ta iki devletli çözüme’ karşı olan Avrupa Parlamentosu’nun, parlamenter seçimleri için Kıbrıs Türklerinin kendi parlamenterlerini ayrı olarak seçmeleri için hiçbir talep ve girişimleri olmaması 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ‘homojen Elen devleti” olarak kabul eden haksız ve adaletsiz bir politikadır.” ifadelerini kullandı.

Işık, “Derneğimiz, AB’ye; BM’de tescilli 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum ortaklığı devleti olduğunu önemle anımsatmaktadır. BM ve AB’nin ortaklık Cumhuriyeti’ne ‘homojen Elen devleti’ muamelesi yapması, kabul etmesi veya tanımasına bu Cumhuriyetin Anayasası ve uluslararası antlaşmalar izin vermemektedir.” dedi.