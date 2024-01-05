Tanıkların dinleneceği mahkemede bugün ara karar verilecek, sanıkların tutukluluk durumu değerlendirilerek bir sonraki duruşma tarihi belirlenecek
Adıyaman, 5 Ocak 24 (TAK): İsias Otel davası üçüncü gününde tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.
Türkiye saatiyle 09.00’da başlaması beklenen duruşmanın üçüncü gününde ilk olarak tanıklar dinlenecek.
Tanıkların dinlenmesi ardından avukatların şimdiye kadar ortaya çıkan olgularla ilgili beyanları dinlenecek.
Mahkemenin bugün ara kararlar verecek. Sanıkların tutukluluk durumunun değerlendirileceği mahkemede, bir sonraki duruşmanın tarihine karar verilmesi bekleniyor.
Sanıklar online olarak bugün de davada bulunacak.
Mahkemede dün müştekiler (tanıklar) dinlenmiş, yaklaşık 13,5 saat süren duruşmaya bugün sabaha kadar ara verilmişti.
Dünkü duruşmada, acı dolu günleri yaşayan müştekilerden birçoğu gözyaşlarını tutamamıştı.