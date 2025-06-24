İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Erkay Özgör, Güngör Çöplüğü'nde yerel yönetim faaliyetleri sırasında meydana gelen ölümlü iş kazasının, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda farkındalığın güçlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Özgör, tüm sektörleri, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası haline getirmeye ve yaşanan olumsuzluklardan yola çıkarak önleyici adımlar atmaya davet etti.

İSG – BİR Başkanı Doç. Dr. Erkay Özgör yaptığı yazılı açıklamada, yerel yönetimlerin toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik birçok alanda yoğun ve fiziksel iş gücüne dayalı çalışmalarda bulunduğuna değinerek, “Bu hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından çalışanların sağlıklı ve güvenli koşullarda görev yapabilmeleri büyük önem taşıyor.” dedi.

İSG uygulamalarının sadece yasal bir zorunluluk olmadığını kaydeden Özgör, çalışanların yaşam hakkını gözeten, hizmet kalitesini artıran ve kurumlara uzun vadeli güven kazandıran temel bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

-"Risk analizleri düzenli yapılmalı, koruyucu donanım kullanılmalı"

Özgör, sahada görev yapan her çalışanın güvenliği için risk analizlerinin düzenli yapılması, kişisel koruyucu donanımların eksiksiz kullanılması, operasyonel süreçlerin güvenlik prosedürlerine uygun olarak yürütülmesi ve çalışanlara sürekli eğitim sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

“İSG-BİR olarak, yerel yönetimlerde yürütülen her hizmetin, güvenli bir çalışma kültürü içinde gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.” diyen Özgör, tüm sektörleri, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası haline getirmeye ve yaşanan olumsuzluklardan yola çıkarak önleyici adımlar atmaya davet etti.

Özgör, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının sadece çalışanlar için değil, toplum için de bir güvence olduğunu belirterek, “Hayatını kaybeden Hüseyin Kurt’a Allah’tan rahmet, ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.