Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanlığına yeniden Enver Mamülcü seçildi.

İŞAD 40’ıncı Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Saygı duruşu ve İstiklal marşı sonrası, Divan başkanının ve Genel Kurul sekreterinin seçilmesinin ardından, katılımcılara seslenen İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, İŞAD’ın gönüllüler ordusu olarak bugüne kadar gelecek nesillere aktarılacak sağlam ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak için verilen uğraşlara eşlik eden tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Mamülcü, yapılanma sürecinin çoğunun tamamlandığını, gelecek dönem ülkeye reel ve kalıcı eserler bırakmak adına yatırım planlarının hazır olduğunu, yurt dışı temsilcilikleri ile birlikte ihracata yönelik kalıcı adımlar atılacağını, cari açığın azaltılmasına yönelik çaba sarf edecekleri bir dönem olacağını belirtti.

Daha sonrasında Asbaşkan Ali İhsan Çevik’ in Mali raporu sunması ve onaylanması, Genel Sekreter Metin Yılgın’ın faaliyet raporunu sunması ve onaylanması gerçekleşti. Divan başkanı Dengiz Kürşat’ın Kurul adaylarını okumasının ardından oylama ile kurul seçimleri tamamlandı. Dilek ve Temennilerin ardından Genel Kurul sonlandırıldı.

40. Genel Kurul sonuçlarına göre seçilen kurullar listesi şöyle:

Yönetim Kurulu: “Enver Mamülcü: Başkan; Ali İhsan Çevik: Asbaşkan; Metin Yılgın: Genel Sekreter; Osman Karaköse: Sayman; İlhami Bilgen: Lokal Sorumlusu; Yeşim Çıraklı Direl: Faal Üye; Kaan Aytaçoğlu: Faal Üye; Gökhan Üretmen: Faal Üye; Hidayet Kara: Faal Üye; Eser Köksal: Faal Üye; Ali Hançerli: Faal Üye; Özgün Olguner: Yedek Üye”

Denetleme Kurulu: “Halis Üresin: Kurul Üyesi; Remziye Seven: Kurul Üyesi; Özen Hürses: Kurul Üyesi”

Disiplin Kurulu: “Sultan Kara: Kurul Üyesi; Tuygun Töre: Kurul Üyesi; Alev Alp: Kurul Üyesi; Şahin Kaya: Yedek Üye”