Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, ülkede elektronik devlet sistemine geçilmemesini eleştirdi.

Mamaülcü, Dernek Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyanın artık dijital yöntemlerle yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı önceden önlem aldığına işaret ederek, ülkenin bu olgudan uzak tutularak büyük bir uçuruma itildiğini savundu.

Elektronik devlet sistemiyle birçok verinin birleştirerek denetim ve yönetim sağlanabileceğine dikkat çeken Mamülcü, yıllarca her mecrada kamu kurum denetimi ve yöntemlerini anlattıklarını kaydetti.

Veri tabanı ve dataların oluşturmaması, “yanlış” ve “yalan” beyan yapılmasıyla ülkenin tamamen şaibeli bir duruma getirildiğini ileri süren Mamülcü, “Belge ve türevlerin sahte ve yanlış olarak tedavüle sürülmesi, insansız kontrol mekanizmasının olmayışından. Ülkede birçok bilinmezlik nüfus, gelir-gider, yapılacak işler içinden çıkılmaz bir paradigma girdabına girerek kaotik bir yön almıştır” dedi.

Yasaların geri kaldığını, gelişen nüfus, konjonktür ve çağa uygunluğunun kalmadığına işaret eden Mamülcü, şöyle devam etti:

“Yasama ve yürütme tamamen işlevselliğini yitirerek yerine usulsüzlük ve işi rüşvete yön vererek çözme yönüne gelmiştir. Otorite kalmayan ülkemizde çağımıza uygun ülke yönetim anlayışının bir an önce sağlanması gerekir. Tüm ülkede temiz eller operasyonu başlatılması güven ve istikrar gerekir. Veri ve güvenli dijital programlar devletin işleyişini daha nitelikli ve güvenli hale getirilmesi ile mümkün.”