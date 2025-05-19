Hava sıcaklığı hafta sonuna doğru artarak, 37 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısında yüksek basınç sistemi ile ılık, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarından itibaren tüm hafta boyunca az veya parçalı bulutlu olacak. Çarşamba günü sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde periyodun ilk günlerinde 30-33, diğer günlerde ise 34-37 derece, sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, cuma günü ise yer yer kuvvetli olarak esecek.