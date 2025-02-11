Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden iş insanı Asil Nadir, Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Nadir Şirketler Grubu binası önündeki törenin ardından Nadir’in cenazesi Suat Günsel Camii’ne getirildi.

Nadir’in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Nadir’in ailesi ve sevenleri katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, “Asil Nadir bu topraklarda doğdu, büyüdü. 80’li yıllarda ambargolara meydan okuyarak adeta Kıbrıs Türkü’nün medarı iftiharı oldu. İsmimizi bütün dünyaya duyurdu. Mücadelesini sonuna kadar sürdürdü. ” diye konuştu.

Nadir’in yatırımlar yaptığını ve yüz binlerce kişiye istihdam sağladığını ifade eden Tatar, büyük hizmetler verdiğini aktardı.

Tatar, Asil Nadir’e bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine de sabırlar dileyerek, “Mekanı cennet, ruhu şad olsun.” dedi.