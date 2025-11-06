(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Zeliha Ballı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Yeşildal olguları aktardı. Polis, 5 Kasım 2025 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlının üzerinde ve aracında Narkotik ekipleri tarafından kontrol yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının bel çantasında 11 ayrı naylon pakette 10 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu aynı gün güneyden bir şahıstan aldığını, kuzeyde bazı konumlara bırakacağını ve 100 euro alacağını söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.