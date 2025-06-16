İrlanda'nın Galway bölgesindeki Katolik bir cemaate bağlı bekar anne sığınma evinin bahçesi, 796 çocuk cenazesinin kayıtlara geçmeden buraya gömüldüğü şüphesiyle kazılacak.

Galway'deki Tuam kasabasında 1925-1961 yılları arasında Bon Secours rahibeleri tarafından işletilen bekar anne sığınma evinin bahçesi, 796 çocuğun cenazesinin gömülü olduğu iddiası üzerine metal panellerle kapatıldı.

Temmuzda kazıların başlayacağı bahçede 36 yıllık dönemde çeşitli sebeplerle sığınma evinde ölen bebeklerin cenazesini arayacak olan İrlandalı yetkililer, 5 bin metrekarelik bir alanı kazacak.

Hiçbir kayıt tutulmadan sığınma evi bahçesine defnedildiği iddia edilen cenazelerin bulunması halinde kimlik tespiti ve yakınlarının bulunması süreci başlayacak.

Tuam'daki sığınma evine ilişkin ilk iddia, 2014'te yerel tarihçi Catherine Corless tarafından ortaya atılmıştı.

İrlanda'da kurulan Bekar Anne Sığınma Evleri İnceleme Komisyonu da 2017'deki açıklamasında Tuam'daki sığınma evinin kanalizasyonu ve çevresine çok sayıda insana ait kemiklerin bulunduğunu kaydetmişti.

İrlanda'daki bekar anne sığınma evleri, evlilik dışı hamile kalmış ya da reşit olmadan hamile kalmış yalnız kadınların sığınması amacıyla çoğunlukla Katolik kilisesi örgütlerince işletilen kurumlar olarak biliniyor.

"Anne ve bebek sığınma evi" olarak da adlandırılıyor.