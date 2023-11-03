İran'ın kuzeyindeki Lengerud kentindeki bir madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hazar Denizi kıyısındaki Gilan eyaletine bağlı Lengerud'daki madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Özel sektör tarafından işletildiği belirtilen rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi öldü, 4'ü ağır olmak üzere 16 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ve araştırıldığını belirtti.