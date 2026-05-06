İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya konuşan Bekayi, "Amerikan teklifi İran tarafından halen inceleniyor ve İran, bunun ardından görüşlerini Pakistan tarafına iletecek." ifadelerini kullandı.

ABD, görüşmelerde aracılık yapan Pakistan'a, İran ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunmuştu.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 3 Mayıs'ta İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği mülakatta, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığında İran'a sunmuştu.

Trump, dünkü açıklamasında ise İran ile görüşmelerde "tam ve nihai" bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini iddia etmişti.