İspanya hükümetinin onay vermesine karşın, Kanarya Adaları lideri Fernando Clavijo, geminin adalara yanaşmasına izin verme yönündeki hükümet kararını reddettiklerini söyledi.

Clavijo, bir radyo röportajında, "Bu geminin Kanarya Adaları'na girmesine izin veremem" dedi.

"Bu karar herhangi bir teknik kritere dayanmıyor ve bize yeterli bilgi de verilmedi" diye ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geminin Kanarya Adaları'na doğru yola çıkacağını açıklamıştı.

Gemi halen yaklaşık yüz elli kişiyle birlikte Yeşil Burun Adaları'nda bir liman açıklarında demirli durumda bulunuyor.

Hantavirüs salgını endişesiyle gemi yanaşacak liman bulmakta zorlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, gemide 147 yolcu ve mürettebat bulunduğunu, şu ana kadar salgınla bağlantılı yedi vakanın tespit edildiğini açıkladı.

DSÖ, MV Hondius gemisindeki üç hantavirüs hastasının tahliye edildiğini ve tıbbi bakım için Hollanda'ya götürüldüğünü duyurdu.

Gemide şu ana kadar iki Hollandalı yolcu ile bir Alman yolcu hayatını kaybetti.

DSÖ gemide insandan insana hantavirüs bulaşımı olduğuna inanıldığını açıkladı.

Ölen yolcuların virüs taşıdığı da doğrulandı.

Gemi işletmecisi Ocenwide Expeditions, tahliye edilen yolculardan ikisinin ciddi semptomlar gösterdiğini doğruladı.

Şirket üçüncü kişinin, 2 Mayıs'ta hayatını kaybeden yolcunun yakını olduğunu kaydetti.

BBC'ye konuşan Avustralya National University'den bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Sanjaya Senanayake, Güney Amerika'daki virüs varyantının ciğerde sıvı birikmesi semptomuna yol açtığını ve vakaların yaklaşık yüzde 45'inin hayatını kaybettiğini söyledi.

Senanayake, "İnsanlar genelde çok hastalanır ve birkaç gün içinde hayatını kaybedebilir" dedi.

BBC'ye konuşan mikrobiyolog Siouxsie Wiles ise bu virüsün kuluçka süresinin 8 haftaya kadar çıkabildiğini ve bu yüzden önümüzdeki günlerde daha fazla vakayla karşılaşılabileceğini söyledi.

Gemi 1 Nisan'da Arjantin'den demir almıştı.

Arjantin'den üç hafta önce yolculuğa başlayan gemi Antarktika, Falkland Adaları, Tristan, St. Helena, Ascension ve Yeşil Burun Adaları'ndan geçtikten sonra Kanarya Adaları'na gitmeyi hedefliyordu.

107 metre uzunluğundaki gemide 80 kabin bulunuyor. Geminin kapasitesi ise 170 yolcu, 57 mürettebat, 13 rehber ve bir doktordan oluşan 241 kişi.