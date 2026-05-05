Polis, Leipzig bölgesinde doğmuş 33 yaşındaki Alman vatandaşı tarafından yapılan saldırıyı soruşturmayı sürdürüyor. Şüpheli, aracın içinde gözaltına alındı ve cinayet ile cinayete teşebbüs şüphesiyle sorgulanıyor.

Yetkililer, "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirilen olayda, sayısı belirtilmeyen bazı kişilerin de daha hafif yaralandığını bildirdi.

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

Leipzig, Berlin’in güneybatısında yer alıyor ve 630 binden fazla nüfusuyla ülkenin doğusundaki en büyük şehirlerden biri olarak biliniyor.