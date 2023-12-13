Heyetiyle birlikte Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Raşid, “coğrafik konumu ve AB üyesi ülke sıfatı nedeniyle önemli rol sahibi olduğunu” savunduğu Güney Kıbrıs ile aralarındaki iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Fileleftheros’un ,­Rum meclisi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak “Barış ve İstikrar İçin Ortak İrade” başlığıyla aktardığı haberine göre, Irak Cumhurbaşkanı Raşid, dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüştü.

Raşid, Irak’ın savaşlar ve terörle mücadele nedeniyle yıllardır karşılaştığı zorluklara ve meydan okumalara, sükûnet gelmesi için harcanan çabalara atıf yaptığı görüşmede Güney Kıbrıs’ın coğrafik konumu ve AB üyesi ülke sıfatıyla önemli rol sahibi olduğunu söyleyerek Irak’ın özellikle ticaret, Irak-Güney Kıbrıs hava bağlantısı da dahil turizm girişimleri ve kültür alanlarında iş birliğini daha da geliştirmek istediğini belirtti.

Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın Irak ile ilişkilerinin “karşılıklı anlayışa, karşılıklı saygıya ve iki ülkenin bölgede barış, istikrar ve refah şartlarının hakim olması için iş birliği iradesine dayandığını söyledi. Annita Dimitriu, Raşid’in ziyaretinin iki tarafın, parlamentolar da dahil çeşitli düzeylerdeki ortak ilgi alanlarında ilişkilerini ve iş birliği perspektiflerine güçlü bir ivme kattığını belirtti.

Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına ve Genel Sekreter’in beklenmekte olan temsilci atamasına atıf yapan Dimitriu, Rum tarafının, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ve uzlaşılmış çerçeve içerisinde çözüm bulmak hedefiyle müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlama hedefine bağlı olduğunu söyledi.

“Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve diğer ülkelere yönelik meydan okumalarına ve hukuksuz faaliyetlerine devam ettiğini” öne süren Annita Dimitriu, “Türk istila ve işgalinin oldubittilerine meşruiyet kazandıracak olan iki devlet çözümünü kabul etmemiz söz konusu değil. Uluslararası toplum her türlü uluslararası hukuk ihlaline karşı derhal cevap vermeli ve çifte standart mantığını terk etmelidir” ifadelerini kullandı.

Dimitriu-Raşid görüşmesinde, yeni Irak Parlamento Başkanı’nın Güney Kıbrıs’ı ziyaretinden sonra iki ülke parlamentosu arasında diyalog ve çeşitli alanlarda iş birliği geliştirilmesi konusu ele alındı.

Öte yandan Haravgi, Irak Cumhurbaşkanı Raşid’in dün “Kıbrıs Üniversitesi” rektörlüğü ile görüştüğünü ve her iki tarafın akademik ve araştırma alanlarındaki iş birliğinin derinleştirilmesi arzusunu ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre Raşid, “Kıbrıs Üniversitesi” rektörünü Tasos Hristofidis’i Irak’a giderek üniversitelerini ziyaret etmeye davet etti, Hristofidis daveti kabul etti. Irak’ın Güney Kıbrıs ile siyasi ve akademik düzeyde sürekli temas ve iş birliği geliştirmek arzusunda olduğunu söyleyen Raşid, Rum ve Irak üniversiteleri arasında karşılıklı öğrenci değişimini arzu ettiğini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Raşid’in dün "Kıbrıs Enstitüsü” Başkanı Staros Malas ile de görüştüğünü yazan gazete, görüşme sonrasında Malas’ın, 10 Iraklı üniversite öğrencisine 2024-2025 akademik yılı için 5’i master 5’i doktora olmak 10 tam burs vereceklerini açıkladığını yazdı.

Habere göre Malas, Irak’tan 10 öğrenciye bilgisayar bilimleri, enerji, çere ve atmosferik bilimler, arkeoloji ve kültürel miras alanında bilim ve teknoloji alanlarında tam doktora bursu, similasyon ve bilimsel veri, dijital kültürel miras alanlarında da yüzde 50 master bursu vereceklerini söyledi.