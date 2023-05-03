Lefkoşa’daki denetimler kapsamında, eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 33 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 385 araç sürücüsü kontrol edildi; 137 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 14 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

-İskele

İskele’de ise gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 812 araç sürücüsü kontrol edildi; 91 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.