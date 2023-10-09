Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçirilen “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesinin ikinci etabı için Mehmetçik’te tanıtım etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, proje, ülkede ipek kozası üreticiliğinin yeniden canlanması, yaygınlaşması, kırsal bölgelerdeki kadınların öncelikle kendi bütçelerine, sonra ülke ekonomisine ve turizmine daha fazla katkı sağlaması ve geçmişin gelecek nesillere aktarılabilmesi amacı taşıyor.

Sibel Tatar’ın öncülüğünde ve Akçay Muhtarlığı iş birliğinde ilk etabının Akçay’da gerçekleştirildiği ve kurulan çiftlikte ipek böceği yetiştiriciliği, ipek kozası üretimi, dokuma konusunda eğitim kursları ve çeşitli ürünlerin satışa hazır edilmesini içeren proje, ülke genelinde yaygınlaşması hedefiyle Mehmetçik’te de hayata geçirilecek.

Akçay’da 40 bin adet ipek böceği yetiştirildiği, dokuma ile ilgili verilen eğitimler ve yürütülen çalışmalar sonrası elde edilen çeşitli ürünlerin “Kozada” markası altında Ercan Havalimanı’nda satışa sunulduğu ve satışların büyük ilgi gördüğü bilgisinin paylaşıldığı etkinlikte, ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek kozası üretimi ile ilgili genel bilgi aktarıldı.

Cumhurbaşkanının eşi Sibel Tatar’ın yanı sıra Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Akçay Köy Kadın Kursu Eğitmeni Duriye Dağsever Gürmen, Kıbrıs Türk İşlemeleri ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker, Cumhurbaşkanlığı Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi’nin konuşma yaptığı, Akçay projesine dahil olup her aşamada emeği olan Akçaylı Emine Akkor’un da tecrübelerini paylaştığı ve projenin bölgede uygulanma süreci için yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği tanıtım etkinliği Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Merkez Binası’nda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve kendisinin öncülüğünde son üç yılda hayata geçirilen pek çok proje bulunduğunu, bu projeler arasında Tatlısu Hedef Sıfır Atık Projesinden sonra büyük önem verdiği bir diğer projenin “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk tarihi ve kültüründe mevcut olan ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak ipeğin yeniden canlandırılmasıyla kadınların iş gücünün artmasının yanında ülkenin ürün yelpazesinin genişleyeceğini kaydetti.

İpeğin dünyada önemli ve pahalı bir ürün olduğuna işaret eden Sibel Tatar, ülkede yetiştirilen ipek böceğinden çok aranan bir ürün olan sarı koza elde ettiklerini belirterek, tarihi bir değer olarak ipek dokumacılığının yeniden canlanmasının önemini anlattı. Projenin hayata geçirilme sürecine değinen Sibel Tatar, Dervişe Çeliker’in bu projenin fikir sahipliğini yaptığını ve toplantılar sonrası Cumhurbaşkanlığı Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi, tasarım konusunda emeği geçen Münüse Ağagil, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, El Sanatları Öğretmeni Duriye Dağsever Gürmen, Kıbrıs Türk İşlemeleri ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker, her aşamada emeği geçen Akçaylı Emine Akkor’un yer aldığı ekiple projenin gerçekleştirildiğini söyledi.

Gönüllülük esasına dayalı bu süreçte pek çok kişinin büyük emek ve özverisi olduğunu belirten Sibel Tatar, Akçay’da çiftlik oluşturulduktan sonra ipek böceklerinin yetiştirilmesinden toplanıp temizlenen dut yapraklarına, ipek kozalarından ipeğe dönüştürme ve sonrasında ipek iplikleri dokuma aşamasına kadar yaşanan süreci paylaştı.

Hatay’dan getirilen dokuma ustasının tezgahları kurduğunu ve dokuma sanatı ile ilgili bilgileri aktardığını anlatan Sibel Tatar, dokuma eğitimi alanların ise şimdi aynı eğitimi Mehmetçik Büyükkonuk’ta dokuma aşamasına gelindiğinde verebileceğini söyledi.

El becerisi gerektiren dokuma işlemi sonrası Cumhurbaşkanlığı’nda, Dervişe Çeliker ve Münüse Ağagil tarafından doğal yöntemlerle boyama işlemi gerçekleşen ipek kumaşların ZAY-DER’in de katkılarıyla dikilip paketlendiğini belirten Sibel Tatar, doğal ve güzel renkler elde edilerek sunulan ürünlerin lansmanının büyük bir heyecan ve mutluluk ile yapıldığını hatırlattı.

“Kozada” markası ile kadınların emeğiyle elde edilen doğal ipek ürünlerinin Ercan Havalimanı’nda satışa sunulduğunu söyleyen Sibel Tatar, bu ürünlere büyük talep olduğunu kaydetti.

Akçay’da başarıyla hayata geçirilen proje sürerken, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun bu projeye verdiği kıymetin sonucu bu bölgede de ikinci ayağını gerçekleştirecek olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan Sibel Tatar, bölgede Akçay’daki gibi bir çiftlik kurulacağını ve bölge kadınının ortaya koyacağı emeklerin sonucu gelir elde edilebileceğini dile getirdi.

Akçay’da devam eden sürecin Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesinde de uygulanabileceğini söyleyen Sibel Tatar, “Biz burada bu süreçte yol gösterici olarak projenin hayata geçirilmesi için sizin yanınızdayız ve elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Bölge halkının kadınlarının çalışkanlığını bilindiğine de işaret eden Sibel Tatar, projenin bu bölgede de başarılı olacağına inandığını dile getirerek projenin hayırlı olmasını temenni etti.