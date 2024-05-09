Güney Kıbrıs’ta internet ortamında zorbalığa uğrayan çocuklarının oranının yüzde 14,4 olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Okul Çağındaki Çocuklarda Sağlık Davranışları (HSBC)” anketine göre, Güney Kıbrıs’ta okul çağında olan çocukların yüzde 14,4’ünün, son birkaç aylık sürede, internet ortamında, 1-2 kez zorbalığa uğradığını yazdı.

Gazete, aynı araştırmanın, okul çağındaki çocukların yüzde 9,5’inin internet ortamında başka çocuklara, son aylarda ne az 1-2 kez zorbalık yaptığını da ortaya koyduğunu aktardı.