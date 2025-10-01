Yabancı uyruklu 52 kişinin muhaceret giriş işlemlerini yapmadan ülkeye girişlerini sağlayan dört kişi, insan kaçakçılığı ve Muhaceret Yasası’na aykırı hareketten tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında, Ercan Hava Limanı’nda, R.B.(E-36), A.A.K.(E-37), J.H.M.(E-33) ve M.M.(E-43)’nin maddi menfaat elde etmek maksadı ile dokuz farklı seferde yabancı uyruklu toplam 52 kişinin muhaceret giriş işlemi yapılması gerektiği halde kasten işlem yapmayarak KKTC’ye girişlerini sağladıkları tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı.