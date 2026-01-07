İnsan Hakları Platformu, hükümetin hazırladığı Bilişim Suçları (Değişiklik) ve Ceza Yasası (Değişiklik) Yasa Tasarılarının basın ve ifade özgürlüğü ile demokrasiyi hedef alan ciddi, sistematik ve kalıcı riskler yarattığını ileri sürerek geri çekilmesini talep etti.

Açıklamada, tasarılarla “Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin daraltılmak istendiği; önleyici sansürün yaygınlaştırıldığı, idari ve yargısal makamların takdir yetkisinin aşırı genişletildiği, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerinin zayıflatıldığı, ağır ve caydırıcı cezalarla oto-sansürün teşvik edildiği” ifade edildi.

Yasal düzenlemelerin hayata geçmemesi için başta sivil toplum kuruluşları ve muhalefet olmak üzere, ifade özgürlüğü ile demokrasiye önem veren tüm paydaşlara iş birliği çağrısında bulunuldu.

- “Bu düzenlemeler, hükümetin özgürlükleri budalama ve basını susturma yolunu seçtiğini gösteriyor”

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Son dönemlerde gündeme gelen, özellikle hükümete yakın kişilerin de adının geçtiği yolsuzluk iddialarının ardından, gazetecileri ve sosyal medya üzerinden yayın yapan veya paylaşımlarda bulunan kişileri hedef alan bu düzenlemeler, hükümetin yolsuzlukla etkin mücadele etmek ve şeffaf bir yönetim biçimi benimsemek yerine, özgürlükleri budama ve basını ve ses çıkarmak isteyen bireyleri yasal baskı yolları ile susturma yolunu seçtiklerini göstermektedir. Bu konuda hem Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği hem de Basın Sen’in yayınladığı basın bildirilerine katılıyor ve toplumsal tepki ve birlik çağrısını İnsan Hakları Platformu olarak selamlıyoruz. Bu yasa tasarıları geri çekilmeli; ifade ve basın özgürlüğünü merkeze alan, Anayasa ve uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumlu bir yaklaşım benimsenmelidir. Yasa yapım süreçleri, gazetecilik örgütleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla şeffaf ve katılımcı biçimde yeniden ele alınmalıdır.”

- “Sivil toplum ve muhalefet başta olmak üzere tüm kesimleri iş birliğine çağırıyoruz”

Açıklamada, İnsan Hakları Platformu’nun konunun takipçisi olacağı ve düzenlemenin hayata geçmemesi için mücadele edeceği duyurularak, sivil toplum ve muhalefet başta olmak üzere ifade özgürlüğü ve demokrasiye inanan tüm kesimler iş birliğine çağrıldı.