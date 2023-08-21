KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e güven arttırıcı önlemler konusunda çağrıda bulundu.

Işık, Hristodulidis’in öncelikle insan hakları ihlali olan ambargo ve izolasyonlara son vermesi gerektiğini belirtti.

Hasan Yılmaz Işık ayrıca araç sigortalarının her iki tarafta geçerli olması, mobil ve sabit telefon iletişimin doğrudan yapılabilmesi, adli konularda Kıbrıs Türk Polisi ile işbirliği yapılmasının kabul edilmesi gerektiğini de belirtti.

Türkçe ile Elen Dillerinin okullarda zorunlu ders olarak okutulmasının da öncelikli “Güven Yaratıcı Önlem” olması gerektiğini kaydeden Işık, “Derneğimiz Rum lider Hristodulidis’e anımsatmakta ve konuyu görüşmek için randevu talep etmektedir” dedi.