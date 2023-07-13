KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni federal temelde çözüm için çağrı yapan açıklamasında dolayı eleştirdi.

Işık açıklamasında, Güvenlik Konseyinin federal temelde çözüm bulmak maksadıyla taraflara yaptığı masaya dönme çağrısının, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası anlaşmaların Kıbrıs Rumlara tek başına hükümet kurma hakkı tanımamasını, görüşmeler yolu ile meşru kılmak anlamına geldiğini kaydetti.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletlerin öncelikle Kıbrıslı Türklere uyguladığı ambargoyu kaldırması gerektiğini kaydeden Işık, KKTC’nin tanınması tek çözüm seçeneği olduğunu ifade etti.