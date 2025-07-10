Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası’na bağlı Mehmet S. Göze Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonunun, 2029 yılına kadar yeniden akredite edildiğini kaydetti.

Odadan verilen bilgiye göre, laboratuvar, yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında bu belgeye sahip tek laboratuvar olma özelliğini sürdürüyor. İki gün süren detaylı ve titiz denetimler sonucunda laboratuvarın teknik yeterliliği, tarafsızlığı ve hizmet kalitesinin tescillendiğini belirten Oda, laboratuvarın, yapı denetimi süreçlerinde kritik roller üstlendiğini, önümüzdeki dönemde de Mağusa Limanı’nda faaliyete geçecek şubesiyle birlikte ülkeye giriş yapan yapı malzemelerinin denetiminde de etkin görev üstleneceğini kaydetti.

İnşaat Mühendisleri Odası, bilimin ve teknik standartların ışığında, tarafsız ve güvenilir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, şunları belirtti:

“Toplumun can ve mal güvenliğini önceleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. TÜRKAK akreditasyonumuzun yenilenmesi, bu kararlılığımızın ve uzmanlığımızın açık bir göstergesidir.

Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, denetim sürecinde görev alan yetkililere ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.”