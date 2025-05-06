Tatlısu’da bir inşaatta çalışırken geçirdiği iş kazası sonrası yaşamını yitiren 24 yaşındaki Nasır Ali’nin otopsi sonucu açıklandı. Polis, yapılan otopside Ali’nin yüksekten düşmeye bağlı kafa kemikleri kırıkları, beyin kanaması ve beyin ödemi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

25 Nisan’da meydana gelen kazada, Nasır Ali inşaatın birinci katında sıva işi yaptığı sırada el arabasıyla geri geri giderken yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Ali, daha sonra Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali, yaşamını yitirmişti.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.