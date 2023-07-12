İnönü şehitleri, İnönü Şehitliğinde buakşam düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, saat 19.00’da başlayacak.

LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi

11 İnönülü, çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya seyahat ettikleri sırada 12 Temmuz 1958’de pusuya düşürülerek şehit edilmişti.