Resimleri birçok ülkede sergilenen ve son olarak katıldığı “London Time Talent 2024” yarışmasında grafik sanatlarda birincilik ödülü alan Inna Bandura’ın 9 tuvalden oluşan “Denge” isimli sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından düzenlenen Inna Bandura’nın sergisi Giden Yolcu bölümü pasaport sonrasında yer alıyor.

Inna Bandura, resim çizmeye 15 yaşında başladı ve 10 yılı aşkın bir süre önce de tuval üzerine yağlı boya yapmaya geçti. Son birkaç yıldır oda duvarlarına akrilikle resim yapmaya da başlayarak birçok hotel duvarlarına resimler çizerek boyamaya başlayan Inna Bandura, bu koleksiyonu uluslararası “Golden Time Talent” yetenek yarışmasında ödüle aday olarak gösterildi. 2024 baharında yarışmaya dünya ressamlar jürisinden yüksek not alarak Grand Prix yarışmasına katılmaya da hak kazanan Inna’nın yapmış olduğu tablolar Ukrayna’daki birçok sanat galerisinin yanı sıra Bulgaristan’ın Sofia kendindeki müzede ve İspanya’nın Tenerife kentinde yer alan sanat galerisinde sergileniyor.