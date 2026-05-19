KDC hükümet sözcüsü Patrick Muyaya Ituri eyaletindeki Nyankunde bölgesiyle Kuzey-Kivu eyaletindeki Katwa bölgesinin de salgından etkilendiğini duyurdu.

Katwa’da iki, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi Goma’daysa bir doğrulanmış vaka tespit edildi.

Ebola salgınında vaka sayısı 435’e ölü sayısıysa 118’e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 17 Mayıs’ta KDC ve Uganda’daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumunu oluşturduğunu fakat pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını duyurmuştu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) salgının risk seviyesini KDC için ‘çok yüksek’, Doğu Afrika için ‘yüksek’, kıta geneli için de ‘orta’ olarak sınıflandırdı.

Ebola hastalığı

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara ve KDC’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC’deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.