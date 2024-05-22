Antarktika'da, İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası ile eş değer, 380 kilometrekare büyüklüğünde bir buz dağının ana karadan ayrıldığı bildirildi.

Kıtadaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan son 3 yılda Paris ve Londra gibi kentlerden daha büyük parçaların ayrıldığı bilinirken son ayrılan buz dağının ise İngiltere'deki Wight Adası büyüklüğünde (380 kilometrekare) olduğu ifade edildi.

Antarktika'da araştırmalar yapan İngiliz bilim kuruluşu British Antarctic Survey'in (BAS) Brunt Buz Sahanlığı üzerindeki Halley Araştırma İstasyonu'nda görevli buz bilimciler tarafından yapılan açıklamada, yeni ayrılan parçadaki ilk çatlakların 2016'da oluştuğu belirtildi.

Buz bilimci Oliver Marsh, buz dağı üzerine yerleştirdikleri küresel konumlama sistemi (GPS) aracılığıyla uyarı aldıklarını ifade ederek "Bir saat içerisinde birkaç yüz metrelik bir hareketlenme tespit ettik. Bu da buz dağının kıtadan ayrıldığının en büyük göstergesiydi." dedi.

BAS tarafından paylaşılan uydu görüntülerinde de buz dağının etrafının suyla kaplandığı ve kıtadan ayrıldığı görüldü.

Bu arada, 2017'den bu yana Brunt Buz Sahanlığı'nda konuşlu Halley Araştırma İstasyonu'nda bulunan buz bilimcilerin, son yıllarda meydana gelen hareketlenmelerden endişe duyduğu aktarıldı.