İngiltere'nin büyük bir kısmında bu hafta sonundan itibaren sıcak hava dalgası koşullarının etkili olması bekleniyor.

İngiliz Meteoroloji Kurumu Met Office'ten yapılan açıklamaya göre, ülkede hafta boyunca sıcaklıklar artacak. Çarşamba günü sıcaklığın yaklaşık 27 dereceye ulaşmasının ardından, perşembe günü sıcaklık 29 dereceye çıkacak.

Cumartesi günü daha fazla bölgede sıcak hava dalgası eşiği aşılarak sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bir yerleşim yerinde sıcaklıklar en az üç gün boyunca o bölgeye ait sıcak hava dalgası eşiğine ulaştığında veya aştığında bu süreç sıcak hava dalgası olarak kabul ediliyor. Ülkenin kuzey ve batı bölgelerinin çoğunda bu eşik 25 dereceyken, Londra ve çevresindeki bölgelerde 28 derece olarak biliniyor.

Bu kapsamda, bu hafta beklenen sıcaklıkların, ülkenin büyük bir kısmında sıcak hava dalgası olarak hissedileceği öngörülüyor.

Met Office Başmeteoroloğu Matthew Lehnert, beklenen sıcaklıklara ilişkin değerlendirmesinde, güney İngiltere üzerindeki yüksek basınç alanının hafta ortasında İngiltere'nin daha geniş bir kesimine yayılacağını belirtti.

Met Office Yardımcı Başmeteoroloğu Tony Wisson ise bu haftaki sıcaklık artışının bir dizi etkenin birleşiminden kaynaklandığını belirterek, "Önümüzdeki birkaç gün boyunca, yerleşik hava koşulları ve güneşli hava, sıcaklıkların her gün artmasına neden olacak. Haftanın sonuna doğru ise rüzgarın güneye dönmesiyle birlikte, Avrupa kıtasından gelen daha sıcak havanın İngiltere'ye taşınmasıyla sıcaklıklar daha da yükselecek. Birçok yerde 30 derecenin aşılması muhtemel ve bu da yılın şu ana kadarki en yüksek sıcaklıkları olacak. Bazı tahmin modelleri, gelecek hafta pazartesi günü sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkabileceğini gösteriyor. Bu olasılık mevcut ancak gerçekleşme ihtimali daha düşük." ifadesini kullandı.