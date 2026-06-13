İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan "Palestine Action" grubu aktivistleri Charlotte Head, Samuel Corner, Leona Kamio ve Fatema Rajwani, 6 Ağustos 2024'te Bristol yakınlarındaki Elbit Systems'ın tesisine düzenlenen baskınla bağlantılı oldukları gerekçesiyle "mala zarar verme" suçundan mahkûm edildi.

Woolwich Kraliyet Ceza Mahkemesinde görülen davada, İsrail'in en büyük silah üreticisi olarak bilinen Elbit Systems'ın İngiltere'deki tesisinde yaklaşık 1,2 milyon sterlinlik hasar meydana geldiği bildirildi.

Aktivistlerden Samuel Corner, mala zarar verme ve bir polis memuruna ağır bedensel zarar verme suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Corner'ın 7 yıl 8 ay sonra şartlı tahliye başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

Charlotte Head ve Leona Kamio'ya mala zarar verme suçundan 6'şar yıl hapis cezası verildi. Head'e ayrıca, Elbit Systems'ın tesisine girmek için kullanılan cezaevi aracını sürdüğü gerekçesiyle 1 yıl araç kullanma yasağı getirildi.

Fatema Rajwani ise mala zarar verme suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç, Rajwani'nin olay sırasında 20 yaşında olmasını dikkate aldığını kaydetti.

Ayrıca 4 sanığın da hapis cezalarının ardından 1 yıl denetimli serbestlik süresine tabi olacağı kaydedildi.

- Filistin destekçisi aktivistlerin suçlarına "terör bağlantısı" eklendi

Davaya bakan Yargıç Jeremy Johnson, suçların "terör bağlantısı" taşıdığına da hükmetti.

Johnson, sanıkların eylemlerindeki amaçlardan birinin İngiltere hükümetini etkilemek olduğundan emin olduğunu belirterek, bunun terörizme ilişkin yasal test kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Yargıç Johnson, şirket çalışanlarının sindirilmesinin kamuoyunun bir kesiminin sindirilmesi anlamına geldiğini ve suçların "siyasi ya da ideolojik bir amacı ilerletmek" için işlendiğini savundu.

Mahkemenin suçlarda "terör bağlantısı" bulunduğuna hükmetmesinin, cezaların daha ağır verilmesini gerektirdiği belirtildi.

Sanıkların otomatik erken tahliye hükümlerinden yararlanamayacağı, ne zaman serbest bırakılabileceklerine ilişkin değerlendirmenin Şartlı Tahliye Kurulu tarafından yapılacağı kaydedildi.

Mahkemede, aktivistlerin eyleminin, İngiltere'nin Gazze'de İsrail tarafından işlendiği belirtilen ağır suçlara "suç ortaklığını sona erdirme amacıyla" yapıldığı belirtildi.

- Duruşmadan kısa süre önce sunulan hasar raporu tartışma konusu oldu

Mahkemede, savcılığın duruşmadan kısa süre önce sunduğu hasar raporu da tartışma konusu oldu.

Savcılığın sunduğu bağımsız adli bilirkişi raporunda hasarın, bina altyapısı, bilişim sistemleri, operasyonel ekipman ve yardımcı varlıkları kapsadığı, yaklaşık 40 "önemli askeri varlığın" da zarar gördüğü belirtildi.

Başsavunma Avukatı Rajiv Menon, raporun son derece tartışmalı olduğunu belirterek, mahkemenin hasar miktarını belirlerken bu delile dayanmasının "tamamen yanlış ve adil olmayan" yaklaşım olacağını dile getirdi.

Menon, raporun savunmaya son anda sunulduğunu vurgulayarak, savunmaya raporu değerlendirme ve yanıt verme imkânı bırakılmadığını ifade etti.

Ayrıca, Menon, sanıkların eylemin saiklerine ilişkin delilleri duruşmada kullanmalarına izin verilmediğini, buna rağmen aynı konunun ceza aşamasında dikkate alınmasının adil olmayacağını kaydetti.

- Filistin destekçileri, mahkeme dışında gösteri düzenledi

Duruşmanın görüldüğü Woolwich Ceza Mahkemesi dışında yaklaşık 500 kişi, Palestine Action grubuna destek gösterisi düzenledi.

Göstericilerden bazıları, "Hayat kurtarmak terörizm değildir. Palestine Action'ı destekliyorum." yazılı pankartlar taşıdı.

Polis, Terörle Mücadele Yasası kapsamında yasaklı örgüt statüsü süren gruba destek verdikleri gerekçesiyle 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

- Grup, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerde üretimi veya çalışmaları durduran eylemler gerçekleştiren Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te İngiltere'nin Brize Norton Hava Üssü'nde düzenlediği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, üsse telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, Temmuz 2025'te de grup yasaklanmıştı. O tarihten sonra yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürdüren "Defend Our Juries" adlı grup, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İfade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle yapılan eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak kendilerini kasten gözaltına aldırmıştı.

İngiliz yasalarının 14 yıla kadar hapis cezası öngördüğü "yasaklı örgüte destek vermek" suçunu kasten işleyen eylemciler arasında çoğunlukla yaşlı İngilizler yer almıştı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Palestine Action grubunun İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklı örgüt ilan edilmesini kanuna aykırı bularak, yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

Ancak hükümete temyiz hakkı verildiği için yasağın kaldırılması gerçekleşmemiş, Londra Metropolitan Polisi, gruba destek veren kişileri gözaltına almaya devam edeceğini bildirmişti.