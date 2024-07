İngiltere'de, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcaklar karşısında 6 milyon insanın risk altında olduğu belirtildi.

Friends of Earth'ün yeni analizine göre, yaşlılar ve küçük çocuklar sıcak hava dalgaları nedeniyle en yüksek risk grubunu oluştururken, 5 yaş altı 1,7 milyon ve 65 yaş üstü 4,3 milyon kişi, İngiltere'de aşırı sıcaktan en fazla etkilenen bölgelerde yaşıyor.

Sıcak hava dalgaları açısından yüksek riskli olarak kategorize edilen bölgelerde 3,7 milyon kişinin yüksek tansiyon, 1,5 milyon kişinin astım ve 1,6 milyon kişinin diyabet rahatsızlığı var. Bu rahatsızlıkların aşırı sıcaklarda daha da kötüleşmesi ve hayati tehlike oluşturması riski bulunuyor.

Analize göre, risk altındaki insan sayısı ihtiyatlı bir tahmin olarak ortaya konuldu. Engelliler ve sağlık sorunları yaşayan her yaştan insan dikkate alındığında gerçek sayının daha da artabileceği öngörülüyor.

Analizde, "5 gün veya daha uzun süreyle ortalama sıcaklığın 27,5 derece ve üzerine çıktığı bölgeler" aşırı sıcaktan en fazla etkilenen bölgeler olarak değerlendirildi. Bu bölgelerde 28 milyon insan yaşıyor.

Friends of the Earth Bilim, Politika ve Araştırma Başkanı Mike Childs, analize ilişkin değerlendirmesinde, küresel ortalama sıcaklıkların her yıl rekor kırdığını belirterek, "İngiltere'nin iklim krizine uyum sağlama planları, bu kriz karşısında önde bulunan toplulukları korumak için gerekenin çok gerisinde. Bu başarısızlık, milyonlarca insanın hayatını ve sağlığını riske atıyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'de 4 Temmuz'daki seçimlerin ardından iktidara gelen İşçi Partisi hükümetinin ülkenin iklim değişikliğine adaptasyon planlarını hızlandırmasının acil ihtiyaç olduğunu vurgulayan Childs, şunları kaydetti:

"Bu planlar arasında evlerimizi, bakımevlerimizi, okullarımızı ve kreşlerimizi yazın serin, kışın sıcak tutacak yalıtım programlarının yaygınlaştırılması, sıcak dönemlerde bölgelerin serinletilmesine yardımcı olacak sokak ağaçlarının dikilmesi ve sıcak hava dalgaları sırasında insanların barınabilmesi için kütüphaneler gibi toplumsal alanların klimayla donatılması yer almalıdır."