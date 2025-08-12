Ukrayna ordusu, Rusya'nın bir askeri eğitim merkezine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 100 artarak 61 bin 599'a çıktı
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu bu gece ülkeye 4 balistik füzesi ve 48 adet insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı.

Hava savunma kuvvetlerince 36 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, 3 füze ve 12 İHA'nın 7 ayrı noktaya isabet ettiği belirtildi.

Ukrayna Ordusu Kara Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada ise Rus güçlerinin 1 askeri eğitim sahasına hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Söz konusu saldırının Kara Kuvvetleri komutanlığına bağlı bir askeri eğitim merkezine yönelik gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi.