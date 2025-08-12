Fransa'nın güney kesimlerindeki 14 vilayette, aşırı sıcaklar nedeniyle alarm seviyesi "kırmızı"ya yükseltildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, çoğunluğu ülkenin güneybatısında bulunan 14 vilayet sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France, termometrelerin, Aude vilayetinde 42 santigrat dereceyi göstereceğini, Rhone vilayeti ile Lyon şehrinde ise 41 santigrat dereceyi bulacağını belirtti.

Aşırı sıcakların etkisinde "kırmızı alarm" verilen vilayetler arasında Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Tarn, Haute-Garonne, Rhone, Isere, Drome ve Ardeche yer aldı.

Ayrıca, yazın en büyük orman yangının yaşandığı ve 16 bin hektardan fazla alanın zarar gördüğü Aude vilayetinde de alarm seviyesi "kırmızı"ya çıkarıldı.