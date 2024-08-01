Merseyside polisi, kentte 29 Temmuz'da gerçekleştirilen, 3 çocuğun ölümüne, 8'i çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırıyı bahane eden aşırı sağcıların Southport Islamic Society Camisi'ne dün yaptığı saldırının bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, atılan taşlar, şişeler, çöp konteynırları ve arbede nedeniyle 53 polisin yaralandığı, bunların 4'ünün bölgeye dışardan destek için gelen Lancashire emniyetine bağlı olduğu ifade edildi.

Yaralanan polislerden 8'ine, aldıkları darbelere bağlı olarak burun kırığı, çatlak, kesik ve beyin sarsıntısı teşhisi konulduğu belirtildi.

Saldırganların polis köpeklerine de zarar verdiği ifade edilerek, bir köpeğin ayağına dikiş atıldığı, bir diğerinin ağzında ve ayağında yaralar oluştuğu, Quga isimli köpeğin de arka ayağında yanık olduğu bilgisi verildi.

Yaşanan olaylar nedeniyle 4 kişinin gözaltına alındığı, bunlar hakkında şiddet ve kesici alet bulundurmaktan işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların, bir bahçe duvarının yıkılması, duvar parçalarının camiye ve bir iş yerine atılması, polis aracının ve çöp konteynırlarının yakılması suçlarını işlediği ifade edildi.

- "Yas tutan ailelere ve topluma yapılan saygısızlık tarif edilemez"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims, olayların ardından Southport sakinlerinin sokakları temizlediğini, polis ve polis köpeklerine yiyecek getirdiğini belirtti.

Dün yaşanan olaylara müdahale eden Merseyside polisine, Cheshire, Lancashire ve Kuzey Galler'den gelen polis ekiplerinin destek verdiğine işaret eden Sims, "Dün gördüğümüz şiddet ve yıkım, zaten kötü bir olay yaşamış Southport halkının görmek istediği son şeydi. Yas tutan ailelere ve topluma yapılan saygısızlık tarif edilemez. Southport halkına, gelecek günlerde polis sayısını artıracağımız güvencesini veriyorum." ifadesini kullandı.

Sims, elinde olaylara ilişkin görüntü bulunanlardan bunları polisle paylaşmalarını istedi.

- Aşırı sağcılar camiye saldırdı

Southport'ta 29 Temmuz'da bir dans okuluna giren kişinin bıçaklı saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 8'i çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından polis, Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşındaki zanlıyı olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.

Saldırganın kimliği açıklanmazken aşırı sağcı gruplara yakın haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları, saldırganın adının "Ali" olduğunu ve ülkeye geçen yıl kaçak olarak geldiği haberlerini paylaşmıştı.

Bunun üzerine kentte toplanan aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi yandaşları, Southport Islamic Society Camisi'ne saldırmıştı. Müdahale etmek isteyen polise de saldıran aşırı sağcılar, bir polis minibüsünü ateşe vermişti.