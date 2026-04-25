İngiltere'de 229 bin kişi, ABD'li veri analiz ve yazılım şirketi Palantir ile yapılan sözleşmelerin feshedilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Palantir şirketiyle ilgili endişeler nedeniyle hükümete sözleşmeleri feshetme çağrısı yapan 2 dilekçeyi 229 bin kişi imzaladı.

Bunlardan birinde, hükümetin şirketle imzaladığı tüm kamu sözleşmelerinin sona erdirilmesi istenirken, diğer dilekçede İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ile Palantir arasında yapılan 330 milyon sterlinlik hasta verisi sözleşmesinin iptali talep edildi.

Dilekçeleri destekleyen kampanya kuruluşu 38 Degrees'in CEO'su Matthew McGregor, "Yaklaşık çeyrek milyon kişi açık şekilde şunu söyledi: ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) ve İsrail ordusu tarafından kullanılan bir teknolojiye sahip Palantir gibi bir şirketin en hassas verilerine erişmesini istemiyorlar." dedi.

Palantir'in Birleşik Krallık kamu kurumlarıyla toplam 600 milyon sterlin değerinde sözleşmesi bulunuyor. Şirketin ayrıca Londra polisiyle, suç soruşturmalarında istihbarat analizini otomatikleştirmek için yapay zeka teknolojisinin kullanılması konusunda görüşmeler sürüyor.

Şirket, NHS operasyon sayısını artırdığını, kanser teşhis süresini kısalttığını, Kraliyet Donanması gemilerinin daha uzun süre görevde kalmasını sağladığını ve kadınlar ile çocukları aile içi şiddetten koruduğunu savunuyor.

Palantir'in müşterileri arasında, İsrail Savunma Kuvvetleri, ABD Savunma Bakanlığı, düzinelerce büyük şirket ile çok sayıda ülke bulunuyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma devam etmesine rağmen Palantir'in Ocak 2024'ten bu yana İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Tel Aviv'deki ofisinin son 2 yılda hızla büyüdüğü biliniyor.