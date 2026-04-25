11 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki görüşmeden bir sonuç çıkmamış, ikinci tur görüşmeler de yapılmamıştı. Trump, 21 Nisan’da İran’la geçici ateşkesi uzatmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması beklenen ABD-İran görüşmelerine Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın katılacağını açıklamıştı.

TRT Haber’in ABD basınından aktardığına göre Trump, Witkoff ve Kushner’ın Pakistan ziyaretini iptal etti.

Truth Social’daki açıklamasında Trump, şunları söyledi:

“Temsilcilerimin İranlılarla görüşmek üzere Pakistan’ın İslamabad kentine yapacağı seyahati az önce iptal ettim. Seyahat için çok fazla zaman kaybediliyor, iş yükü çok fazla! Üstelik, onların ‘liderlik kadrosu’ içinde muazzam bir iç çekişme ve kargaşa var. Kim sorumlu, kimse bilmiyor; kendileri dahil. Ayrıca, tüm kozlar bizde, onlarda ise hiçbir şey yok! Konuşmak istiyorlarsa, tek yapmaları gereken aramak!”

Ne olmuştu?

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan’da geçici ateşkese varıldı.

Tahran ve Washington, 11 Nisan’da Pakistan’da kalıcı ateşkes için görüştü. Yaklaşık 21 saat süren bu görüşmelerden sonuç çıkmadı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD’nin ‘aşırı talepleri’ olduğunu belirtti.

13 Nisan’da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ‘Trump’ın talimatıyla’ İran limanlarına giren veya çıkan tüm gemilere abluka başlattı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 17 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nı tüm ticari gemilerin geçişine açtığını duyurdu. Trump buna karşılık ‘teşekkür’ etse de “Deniz ablukası sürecek” dedi.

İran, bunun üzerine 18 Nisan’da Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıkladı.

Trump, 19 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nda ABD ablukasını delmeye çalışan İran bayraklı ‘TOUSKA’ gemisini vurduklarını duyurdu.

Aynı gün İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, ABD’nin deniz ablukasını devam ettiği müddetçe Tahran’ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazdı.

Ardından İran, geçici ateşkesin biteceği 22 Nisan’a kadar ikinci tur müzakerelere katılıp katılmayacağı konusunda sessiz kaldı.

Trump, ateşkesin bitmesine saatler kala, İran yönetiminin ‘bölünmüş’ olduğunu öne sürerek müzakereleri uzattığını duyurdu.

Ertesi gün Axios, Trump’ın İran’a ‘üç ila beş gün tanıdığı’nı öne sürdü.