İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u Windsor Kalesi'nde ağırladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, üç günlük resmi ziyarette bulunmak üzere eşi Brigitte Macron ile başkent Londra'ya geldi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Northolt Hava Üssü'ne uçağı inen Macron ve eşini, burada Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton karşıladı.

Macron ve eşi, daha sonra Windsor Kalesi'ne doğru yola çıktı.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, resmi ziyaret için İngiltere'ye gelen Macron ve eşi ile İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'nde öğle yemeğinde bir araya geldi.

- Macron, İngiltere Parlamentosuna hitap edecek

Emmanuel Macron, 17 yıl aradan sonra devlet ziyareti için İngiltere'ye gelen ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, üç günlük resmi ziyareti kapsamında, İngiltere Parlamentosuna hitap edecek, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yanı sıra muhalefet partilerinin lideriyle bir araya gelecek.

Macron, ayrıca Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlenecek "37. İngiltere-Fransa Zirvesi"ne katılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu ziyaretin her iki ülke için de önemli bir an olduğunu ifade etti.

Macron, iki ülkenin yapay zeka, savunma, göç, nükleer ve güvenlik gibi çağın büyük zorluklarıyla yüzleşmek için yeni işbirliği yollarını keşfetmek istediğini belirtti.