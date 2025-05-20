Lammy, Parlamento'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yoğunlaşan saldırılarına işaret ederek, "Giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız. Bu durum, (İsrail ile) ikili ilişkimizin temelini oluşturan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir. Bu nedenle, bugün İsrail hükümetiyle yürütülmekte olan yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerimiz askıya aldığımızı açıklıyorum. Netanyahu hükümetinin eylemleri bunu gerekli kıldı." diye konuştu.

İsrail büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını ve bu kararın iletileceğini söyleyen Lammy, şöyle devam etti:

"İsrail halkına şunu söylemek istiyorum. Biz, ben, sizlerle ortak değerlere dayalı güçlü bir dostluk istiyoruz. Halklarımız ve toplumlarımız arasında gelişen bağlar istiyoruz. Güvenliğinize ve geleceğinize, İran’dan gelen çok gerçek tehdide, terörizmin belasından ve antisemitizmin kötülüklerinden korunmanıza yönelik kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Ancak Gazze’de savaşın yürütülme biçimi, hükümetinizle ilişkimize zarar veriyor. İsrail bu askeri saldırıyı, tehdit ettiği şekilde sürdürür ve insani yardımların engelsiz sağlanmasını garanti altına almazsa, buna karşılık daha ileri adımlar atacağız."

-İsrail, ticaret anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasının İngiltere'ye zarar vereceğini savundu

Öte yandan İsrail, İngiltere'nin serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alma ve işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulama kararlarına tepki göstererek söz konusu kararların İngiltere'ye zarar vereceğini iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın İngiltere hükümeti tarafından zaten ilerletilmediği öne sürüldü.

Açıklamada, anlaşmanın her ülkenin de karşılıklı yararına olacağı ve Londra'nın söz konusu kararının İngiliz ekonomisine de zarar vereceği savunuldu.

İngiliz hükümetinin "İsrail karşıtlığı ve iç siyasi kaygılar" nedeniyle böyle bir adım attığı ileri sürülen açıklamada, Londra'nın işgal altındaki Batı Şeria'da sürekli Filistinlilere yaptıkları saldırılarla ve Filistinlilerin topraklarını gasbetmeleriyle gündeme gelen İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararının haksız bir karar olduğu iddia edildi.

"İngiliz Mandası tam 77 yıl önce sona erdi." denilen açıklamada "dış baskıların İsrail'in kendisini yok etmek isteyen düşmanlara karşı savaşının önüne geçemeyeceği" öne sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da, dün İngiltere, Fransa ve Kanada'nın İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırarak somut adımlar atılacağına işaret edilen açıklamasına ilişkin, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Saar, "Başta sömürgeci geçmişe sahip olanlar olmak üzere tüm ülkelere şunu söylemek istiyorum" diye başlayan paylaşımında, varoluşları için savaştıklarını ve dışarıdan gelecek hiç bir dikteyi kabul etmeyeceklerini iddia etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını açıklamış, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı.

Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere saldırılar düzenleyen bazı İsrailli yerleşimcilere ve kurumlara yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yaptırımların "Batı Şeria’da Filistinlilere şiddeti destekleyen 3 kişi, 2 yasadışı yerleşimci karakolu ve 2 örgütü" hedef aldığı kaydedildi.

Batı Şeria’daki şiddet olayları nedeniyle daha önce yaptırıma tabi tutulan 18 kişi, kuruluş ve şirketi takiben yeni kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların mali kısıtlamalar ve seyahat yasağı gibi önlemler içerdiği belirtildi.

-İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'in Gazze'de gerilimi tırmandırmasından dehşete düştüğünü belirtti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze halkının açlıktan ölmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "İsrail'in (Gazze'de) gerilimi tırmandırmasından dehşete düştüğümüzü kayda geçirmek istiyorum." dedi.

Starmer, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında dün yapılan yeni anlaşmaya ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, Gazze'ye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Gazze'de masum çocukların tekrar bombalanarak acı çekmesinin son derece tahammül edilemez olduğunu belirten Starmer, Gazze'de acil ateşkes çağrısını yineledi.

İngiltere, Kanada ve Fransa'nın dün yaptığı ortak açıklamaya atıfta bulunan Starmer, "İsrail'in gerilimi tırmandırmasından dehşete düştüğümüzü kayda geçirmek istiyorum. Rehinelerin serbest bırakılmasının tek yolu olarak ateşkes talebimizi yineliyoruz." dedi.

Starmer, İsrail hükümetinin Gazze'ye sadece temel miktarda yardımın girişine izin vereceği açıklamasına ilişkin, bunun "tamamen ve son derece yetersiz" olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı Starmer, "Bu savaş çok uzun sürdü. Gazze halkının açlıktan ölmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Starmer, Batı Şeria'daki duruma da dikkati çekerek, "Batı Şeria'daki yerleşimlere karşı olduğumuzu ve Gazze'ye yönelik insani yardımın büyük ölçüde arttırılması talebimizi yineliyoruz." dedi.