Dikelya İngiliz Üslerinde düzenlenen operasyonda araçlara gizlenmiş pulya kuşları tespit edilerek el konulduğu, araçların sahiplerinin ise tutuklandığı ve mahkemeye çıkarılacakları belirtildi.

İngiliz Üsleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Rum Gümrük ve Muhaceret Dairesinin, bu ay içerisinde sınır kapılarında araçlarda gizlenmiş ve paketlenmiş halde 313 pulya kuşu ele geçirildiğini teyit ettiğini yazan Haravgi gazetesi, araçlara ve kuşlara el konulduğunu, araçların sahiplerinin ise İngiliz Üs polisi tarafından tutuklanmalarının ardından aleyhlerinde dava okunduğunu ve mahkemeye çıkarılacaklarını ekledi.