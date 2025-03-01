Yönetim Kurulu’nun başkan dahil 5 üyesinden ortak açıklama geldi

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren English School (İngiliz Okulu) Yönetim Kurulu Başkanı ve 5 üyesinin, okul müdürü Stuart Walker’e bir kurul üyesinin, giriş sınavını kazanamayan çocuğunu okula “arka kapıdan” alması için baskı ve şantaj yapması skandalında 4 istifa geldi.

Fileleftheros gazetesinin web sitesi Philenews’ün haberine göre Yönetim Kurulu’nun, Walker’e baskı ve şantaj yapanlar arasında olmayan ve “bu meseleden sonra kurulda kalmak istemediklerini” kaydeden 4 üye (Mariza Platritu, Yorgos Sklavos, Kipros Yoannidis ve Natali partasidu) istifasını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sundu.

Gazete son günlerde İngiliz Okulu’nun “kaynayan kazan” gibi olduğuna dikkat çeken gazete, velilerin, okul müdürünün yanında durarak yönetim kurulu üyelerinin istifasını istediğini belirtti. Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dün bilgi aldığı konuyu, incelemek ve daha önce kendileri istifa etmezlerse yönetim kurulunu görevden alma kararını üretmek üzere önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantısına götüreceğini hatırlattı.

Gazeteye göre, başkan da dahil 5 yönetim kurulu üyesi dün sabah “gerçeği ortaya koymak üzere bir açıklama” yayımladı. Bu yılki sınav sonuçlarının 24 Şubat 2025’te açıklandığı, bazı yönetim kurulu üyelerinin, sınavı geçemeyen bir çocuğu ilgilendiren pedagojik bir konuyu müdür ile gayrıresmi olarak görüştüğü kaydedilen açıklamada, müdürün, takdir yetkisini kullanarak söz konusu çocuğu kazananlar arasına eklemeyi teklif ettiği, ancak ertesi günü karar değiştirerek ilgili şikayet mektubunu yayınladığı” belirtildi.

Gazete açıklamada imzası olanları şöyle sıraladı: Yönetim Kurulu Başkanı Yoanna Dimitriu ve üyeler Şener Hasan, Antonis Kirmisiz, Tasos Kiteos, Nicole Kulurudia.